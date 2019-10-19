2019-10-19T09:55:30+03:00
Общество

Автомобилист погиб при столкновении в фурой на трассе в Ростовской области

Водитель не справился с управлением
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
От полученных трав водитель "Лады" скончался на месте аварии. Фото: Instagram: rostov_roadsОт полученных трав водитель "Лады" скончался на месте аварии. Фото: Instagram: rostov_roads
Изменить размер текста:

На трассе М-4 "Дон" произошла авария с летальным исходом. На дороге столкнулись легковушка и тяжелый грузовик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД

ДТП произошло на 878-м километре дороги накануне. За рулем «Лады-Приоры» находился 45-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением автомобилем.

– Машина выехал на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Вольво», – отметили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. В результате удара «Ладу» смяло в гармошку. Автомобиль восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ростовской многоэтажке на Беляева во время пожара пострадали двое
В Ростове-на-Дону платные парковки заработают в 2020 году
Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына
Более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ростове-на-Дону
Главный врач и бухгалтер «Дома ребенка» в Ростовской области подозреваются в хищении трех миллионов рублей
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
В Ростове-на-Дону и Таганроге «Осенний навигатор» пройдет в точках кипения ЮФУ
В Ростове-на-Дону ищут 68-летнюю пенсионерку
Под Ростовом мужчина нашел склад боеприпасов
В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко
Ростовские хоккеисты в Москве обыграли одного из фаворитов ВХЛ
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 19-20 октября 2019: солнце и тепло
В Новочеркасске ищут 82-летнюю пенсионерку
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2019: где и когда
В Шахтах полицейский крышевал продавца «насвая»
В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам
День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников