Автомобилист погиб при столкновении в фурой на трассе в Ростовской области

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-19T09:55:30+03:00

От полученных трав водитель "Лады" скончался на месте аварии. Фото: Instagram: rostov_roads

Водитель не справился с управлением

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На трассе М-4 "Дон" произошла авария с летальным исходом. На дороге столкнулись легковушка и тяжелый грузовик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД

ДТП произошло на 878-м километре дороги накануне. За рулем «Лады-Приоры» находился 45-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением автомобилем.

– Машина выехал на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Вольво», – отметили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. В результате удара «Ладу» смяло в гармошку. Автомобиль восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU