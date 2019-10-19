Автомобилист погиб при столкновении в фурой на трассе в Ростовской области
На трассе М-4 "Дон" произошла авария с летальным исходом. На дороге столкнулись легковушка и тяжелый грузовик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД
ДТП произошло на 878-м километре дороги накануне. За рулем «Лады-Приоры» находился 45-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением автомобилем.
– Машина выехал на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Вольво», – отметили в ведомстве.
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. В результате удара «Ладу» смяло в гармошку. Автомобиль восстановлению не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU