Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-19T11:08:20+03:00

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Известная модель Виктория Лопырева не скрывает от поклонников подробности жизни своего первенца. Красавица делится с фанатами всеми свежими новостями о мальчике, утаивая лишь его лицо, отворачивая ребёнка от объектива камеры.

lopyrevavika Виктория каждый месяц устраивает праздник для сына

Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова Поделилась радостной новостью. У ее восьмимесячного сына Марка Лео появился первый зуб. Модель уже была готова к возможным проблемам, ведь в период появления зубов дети особенно беспокойны.

Поклонники обрадовались новости из жизни сына Виктории Лопыревой. Фанаты посоветовали модели сделать ребенку подарок - серебряную ложку. Но оказалось, знаменитая пара не забыла о традиции, и уже преподнесла в дар необходимый аксессуар. Многие поздравили молодую маму с радостным событием, написав в ее адрес немало добрых слов.

lopyrevavika Женщины, девушки, девочки... мамыыыы..... чем прикармливаете своих детей? Посоветуйте фирмы баночного питания на случай, если готовить, вдруг, лень И, да, мы выяснили, что кабачок Марку Лео не очень нравится)) V p.s. Кстати, приобрела офигенную машину для приготовления детского пюре, расскажу как-нибудь

Кстати, в семье Виктории Лопыревой и Игоря Булатова есть необычная традиция. Каждый месяц они устраивают небольшой праздник для сына.

ИСТОЧНИК KP.RU