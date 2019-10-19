2019-10-19T11:08:20+03:00
Общество

Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына

Знаменитость часто делится подробностями жизни Марка Лео
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева и Игорь Булатов воспитывают сына. Фото: Instagram Виктории ЛопыревойВиктория Лопырева и Игорь Булатов воспитывают сына. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
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Известная модель Виктория Лопырева не скрывает от поклонников подробности жизни своего первенца. Красавица делится с фанатами всеми свежими новостями о мальчике, утаивая лишь его лицо, отворачивая ребёнка от объектива камеры.

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Виктория каждый месяц устраивает праздник для сына
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Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова Поделилась радостной новостью. У ее восьмимесячного сына Марка Лео появился первый зуб. Модель уже была готова к возможным проблемам, ведь в период появления зубов дети особенно беспокойны.

Поклонники обрадовались новости из жизни сына Виктории Лопыревой. Фанаты посоветовали модели сделать ребенку подарок - серебряную ложку. Но оказалось, знаменитая пара не забыла о традиции, и уже преподнесла в дар необходимый аксессуар. Многие поздравили молодую маму с радостным событием, написав в ее адрес немало добрых слов.

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Женщины, девушки, девочки... мамыыыы..... чем прикармливаете своих детей? Посоветуйте фирмы баночного питания на случай, если готовить, вдруг, лень И, да, мы выяснили, что кабачок Марку Лео не очень нравится)) V p.s. Кстати, приобрела офигенную машину для приготовления детского пюре, расскажу как-нибудь
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Кстати, в семье Виктории Лопыревой и Игоря Булатова есть необычная традиция. Каждый месяц они устраивают небольшой праздник для сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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