Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына
Известная модель Виктория Лопырева не скрывает от поклонников подробности жизни своего первенца. Красавица делится с фанатами всеми свежими новостями о мальчике, утаивая лишь его лицо, отворачивая ребёнка от объектива камеры.
Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова Поделилась радостной новостью. У ее восьмимесячного сына Марка Лео появился первый зуб. Модель уже была готова к возможным проблемам, ведь в период появления зубов дети особенно беспокойны.
Поклонники обрадовались новости из жизни сына Виктории Лопыревой. Фанаты посоветовали модели сделать ребенку подарок - серебряную ложку. Но оказалось, знаменитая пара не забыла о традиции, и уже преподнесла в дар необходимый аксессуар. Многие поздравили молодую маму с радостным событием, написав в ее адрес немало добрых слов.
Кстати, в семье Виктории Лопыревой и Игоря Булатова есть необычная традиция. Каждый месяц они устраивают небольшой праздник для сына.
ИСТОЧНИК KP.RU