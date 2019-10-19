В Ростове-на-Дону платные парковки заработают в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-19T11:27:31+03:00

Сейчас система платных парковок в городе не работает Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В донской столице система платных парковок заработает не раньше следующего года. Об этом на круглом столе по проблемам парковочных мест рассказал депутат заксобрания Ростовской области Сергей Косинов.

По его словам, в феврале 2020 года госдума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект, вносящий изменения в КоАП, которые позволят штрафовать нарушителей правил парковки не только госавтоинспекции, но и "гражданским" властям.

Ростовчане уже три года ждут того, что созданная система платных парковок заработает Парковочное пространство формально действует с сентября 2016 года. Один час парковки стоит 35 рублей. После запуска проекта стало известно, что у оператора системы и чиновников нет возможности штрафовать неплательщиков из-за отсутствия полномочий.

Городские власти ждут передачи этих функций административным комиссиям, но в госдуме соответствующее решение пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU