В Ростове-на-Дону платные парковки заработают в 2020 году
В донской столице система платных парковок заработает не раньше следующего года. Об этом на круглом столе по проблемам парковочных мест рассказал депутат заксобрания Ростовской области Сергей Косинов.
По его словам, в феврале 2020 года госдума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект, вносящий изменения в КоАП, которые позволят штрафовать нарушителей правил парковки не только госавтоинспекции, но и "гражданским" властям.
Ростовчане уже три года ждут того, что созданная система платных парковок заработает Парковочное пространство формально действует с сентября 2016 года. Один час парковки стоит 35 рублей. После запуска проекта стало известно, что у оператора системы и чиновников нет возможности штрафовать неплательщиков из-за отсутствия полномочий.
Городские власти ждут передачи этих функций административным комиссиям, но в госдуме соответствующее решение пока не принято.
ИСТОЧНИК KP.RU