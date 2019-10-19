В ростовской многоэтажке на Беляева во время пожара пострадали двое

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-19T12:56:41+03:00

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В донской столице в субботу, 19 октября, около 9:21 произошел пожар на улице Беляева, во время которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Огонь вспыхнул на пятом этаже многоквартирного дома по улице Беляева, 9/1. Пожар начался в одной из квартир на площади 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

37 жильцов сразу эвакуировали. По информации телеграмм-канала «Че по Ростову», в одной из квартир люди оказались заблокированы и пожарным пришлось помогать им выбраться.Очевидцы утверждают, что среди пострадавших оказалась пожилая женщина.

- После эвакуации за медицинской помощью обратилось два человека, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пожар удалось потушить через час. На месте работали 43 спасателя и 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU