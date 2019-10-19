2019-10-19T16:44:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разыскивают 15-летнюю школьницу

Девушка не выходит на связь с родственниками и друзьями
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Школьница не отвечает на сообщения и телефонные звонки. Фото: ГУ МВД по Ростовской областиШкольница не отвечает на сообщения и телефонные звонки. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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В донской столице полицейские разыскивают девушку, которая ушла из дома, расположенного в Первомайском районе города, и до настоящего времени не вернулась.

- Пропавшая выглядит на 16 лет, она среднего телосложения, рост 160 см, у нее прямые волосы темного цвета, глаза карие, губы средней толщины, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области. - Была одета в пальто жёлтого цвета, свитер черного цвета, брюки черного цвета.

После ухода из дома девушка перестала выходить на связь. Она не отвечает на телефонные звонки, сообщения и не выходит на связь с родственниками и друзьями. Знакомые пропавшей ничего не знают о ее местонахождении.

АЛЛО!

Всем, кто знает, где может находиться девушка, просят сообщить по телефонам: 8(863-24)9-45-20, 8(863-25)4-28-11 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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