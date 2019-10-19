Многодетная мать из Ростовской области морила голодом детей и не водила к врачам
Батайский суд приговорил жительницу города к 10 месяцам исправительных работ за издевательство над собственными детьми.
В ходе расследования выяснилось, что с января 2015 по март 2018 года дончанка ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Она употребляла спиртное, в том числе при детях, не обеспечивала семью продуктами питания, не водила детей к врачам. Имеющиеся у старшего ребенка проблемы со здоровьем прогрессировали.
Женщину лишили родительских прав. Двух детей забрала бабушка, а старшего ребенка поместили в интернат для детей с особенностями развития.
После этого прокуратура направила иск о привлечении женщины к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Суд признал многодетную мать виновной, она получила десять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработанного в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU