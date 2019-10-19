2019-10-19T17:16:20+03:00
Общество

Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов

Модель ждет второго ребенка
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: Instagram Анастасии КостенкоФото: Instagram Анастасии Костенко
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Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко часто публикует семейные фотографии. В последнее время внешний вид модели стал пугать фанатов и дело вовсе не в фигуре.

Сейчас Анастасия находится на 22-ой неделе беременности. Знаменитость выглядит красивой, ухоженной и счастливой, но многие люди отметили болезненную бледность жены футболиста.

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Мама и папа на релаксе #22weekspregnant #22неделибеременности
89079 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Почему у Вас такое бледное лицо», «Настя, вы какая-то слишком бледная», «Как Белоснежка», - писали подписчики.

Стоит отметить, что ранее модель пожаловалась подписчикам в Instagram, что ее мучил токсикоз. Судя по всему, перейдя уже во второй триместр беременности, состояние модели не особо улучшилось. Кроме того, в жизни Анастасии Костенко сейчас не самый простой период. Вскоре они с мужем планируют выпустить коллекцию одежды, она воспитывает дочь и получает образование.

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Прогулка перед обеденным сном
83653 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники поддержали девушку и предположили, что у них может быть мальчик, «так как с ними токсикоз сильнее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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