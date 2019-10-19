2019-10-19T19:30:58+03:00
Общество

Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне

Анна Вихряева не смогла выйти на площадку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанки уступили соперницам. Фото: ГК "Ростов-Дон"Ростовчанки уступили соперницам. Фото: ГК "Ростов-Дон"
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В субботу, 19 октября, в третьем туре гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» сыграл с датским «Эсбьергом». Матч завершился со счетом 31:26.

Одна из лучших гандболисток мира Анна Вяхирева не смогла выйти на поле из-за проблем со здоровьем. Отсутствие спортсменки сказалось на результатах. Противники уверенно играли в обороне. На перерыв команды ушли при счете 16:11 в пользу датчанок.

Гандболистки пытались отыграться во втором тайме «Ростов-Дон». Периодически разрыв в счете сокращался до трех мячей. В результате противники нанесли ростовчанкам первое поражение в сезоне. 31:26 – «Эсбьерг».

Далее «Ростов-Дон» сыграет на выезде против звенигородской «Звезды» во вторник, 22 октября. На домашнем поле ростовчанки сыграют лишь 30 октября против «Астраханочки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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