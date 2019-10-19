Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Супруга известного репера Василия Вакуленко – Басты поделилась архивными совместными фотографиями с рэпером. Снимки Елена Пинская опубликовала на своей странице в Instagram.
Елена Пинская сообщила, что фотографии были сделаны десять лет назад, когда влюбленные поженились и только начали семейную жизнь. На одном фото Елена беременна первой дочерью. На всех кадрах молодые супруги выглядят счастливыми.
– Люблю, когда вы старые фото выкладываете. Смотрю и думаю: такой бандит отхватил такую леди! И такая шикарная пара вышла, – написала одна из подписчиц Елены.
Василий Вакуленко и Елена Пинская сыграли свадьбу в 2009 году. После у них родилась старшая дочь Мария, а в 2013 на свет появилась Василиса. Баста заявлял, что пытается как можно больше времени проводить с женой и детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU