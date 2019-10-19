Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-19T20:36:57+03:00

Елена Пинская уже десять лет в браке с Василием Вакуленко

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Супруга известного репера Василия Вакуленко – Басты поделилась архивными совместными фотографиями с рэпером. Снимки Елена Пинская опубликовала на своей странице в Instagram.

elena_pinskayavakulenko #минуткаретро #2008 #2009 спасибо за архивы @fedorfomin

Елена Пинская сообщила, что фотографии были сделаны десять лет назад, когда влюбленные поженились и только начали семейную жизнь. На одном фото Елена беременна первой дочерью. На всех кадрах молодые супруги выглядят счастливыми.

– Люблю, когда вы старые фото выкладываете. Смотрю и думаю: такой бандит отхватил такую леди! И такая шикарная пара вышла, – написала одна из подписчиц Елены.

elena_pinskayavakulenko Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами. - Что вам угодно? - Мне угодно, - говорю, - чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны. Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал. - Мне угодно сто граммов водки, пиво и два бутерброда. - С чем? - С колбасой, наверное... Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. Стакан бы не выронить... А тут еще рядом уселись две интеллигентные старухи. Вроде бы из нашего автобуса. Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты. - Бутерброды кончились, - проговорил он с фальшивым трагизмом. (Сергей Довлатов Заповедник )

Василий Вакуленко и Елена Пинская сыграли свадьбу в 2009 году. После у них родилась старшая дочь Мария, а в 2013 на свет появилась Василиса. Баста заявлял, что пытается как можно больше времени проводить с женой и детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU