В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Донские пограничники задержали находящегося в федеральном розыске уроженца Краснодарского края, скрывавшегося длительное время после освобождения из колонии.
Во ходе проверки предоставленных документов выяснилось, что мужчина в течение четырнадцати лет он отбывал наказание в колонии за изнасилование 6-летней девочки. После освобождения 36-летний осужденный не встал на административный учёт. Он скрывался от сотрудников правоохранительных органов.
- Объявленный в федеральный розыск мужчина был задержан на российско-украинской границе, - сообщил 1Rnd.ru источник в правоохранительных органах Ростовской области
Донские пограничники передали задержанного мужчину полицейским. Сейчас устанавливаются причины по которым скрывался осужденный. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU