2019-10-20T09:22:20+03:00
Общество

В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине

Мужчина 14 лет отбывал наказание в колонии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Задержанного на границе мужчину передали полицейскимЗадержанного на границе мужчину передали полицейскимФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Донские пограничники задержали находящегося в федеральном розыске уроженца Краснодарского края, скрывавшегося длительное время после освобождения из колонии.

Во ходе проверки предоставленных документов выяснилось, что мужчина в течение четырнадцати лет он отбывал наказание в колонии за изнасилование 6-летней девочки. После освобождения 36-летний осужденный не встал на административный учёт. Он скрывался от сотрудников правоохранительных органов.

- Объявленный в федеральный розыск мужчина был задержан на российско-украинской границе, - сообщил 1Rnd.ru источник в правоохранительных органах Ростовской области

Донские пограничники передали задержанного мужчину полицейским. Сейчас устанавливаются причины по которым скрывался осужденный. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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