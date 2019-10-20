В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
Кражу ювелирных изделий из домовладения раскрыли полицейские в донской столице. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, за помощью в полицию обратилась ростовчанка, из дома которой пропали ювелирные украшения стоимостью 150 тысяч рублей.
Под подозрением оказался 24-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Злоумышленник воспользовался отсутствием людей в доме, проник в него через окно и похитил драгоценности, которые впоследствии сдал в ломбард.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU