Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-20T11:37:21+03:00

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В донской столице произошла авария с участием отечественного автомобиля. ДТП произошло накануне ночь на улице Турмалиновской.

По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Веста» в районе дома 113 не справился с управлением и машиной выехал за пределы проезжей части. Потерявшая управление автомобиль врезался в забор.

- В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир «Лады Веста». Он бы доставлен в больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU