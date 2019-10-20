Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
Машина врезалась в забор
Пострадавшего пассажира доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице произошла авария с участием отечественного автомобиля. ДТП произошло накануне ночь на улице Турмалиновской.
По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Веста» в районе дома 113 не справился с управлением и машиной выехал за пределы проезжей части. Потерявшая управление автомобиль врезался в забор.
- В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир «Лады Веста». Он бы доставлен в больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU