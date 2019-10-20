Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
В воскресенье, 20 октября, произошла авария в Западном жилом массиве города. В результате ДТП двух иномарок полностью сгорел Opel.
По словам очевидцев, зафиксировавших аварию на фото, ДТП произошло в районе автобусной остановки переулка Карпатский на улице Еременко. К счастью, водители и пассажиры иномарок не пострадали.
На место произошедшего быстро прибыли пожарные и медики скорой помощи. Автомобиль потушили, но от него осталась гора металла. Владельцу транспортного средства придется вложить немало средств в ремонт.
Ранее ГУ МЧС по Ростовской области предупреждало жителей региона о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана.
ИСТОЧНИК KP.RU