Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-20T13:35:15+03:00

Водители и пассажиры не пострадали

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В воскресенье, 20 октября, произошла авария в Западном жилом массиве города. В результате ДТП двух иномарок полностью сгорел Opel.

По словам очевидцев, зафиксировавших аварию на фото, ДТП произошло в районе автобусной остановки переулка Карпатский на улице Еременко. К счастью, водители и пассажиры иномарок не пострадали.

На место произошедшего быстро прибыли пожарные и медики скорой помощи. Автомобиль потушили, но от него осталась гора металла. Владельцу транспортного средства придется вложить немало средств в ремонт.

Ранее ГУ МЧС по Ростовской области предупреждало жителей региона о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU