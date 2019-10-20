«Другое слово»: Влади из «Касты» похвастался популярностью нового альбома

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-20T15:51:52+03:00

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Участник ростовской группы «Каста» репер Влади выпустил четвертый сольный альбом «Другое слово».

- Альбом продержался неделю в десятке Apple Music, это лучше, чем я рассчитывал. Несколько важных для меня людей очень хвалили, чему я был рад. В целом вижу, что моя работа оценена слушателями скорее как очень хорошо, нежели как никуда не годится, - рассказывает Влади. - Прямо сейчас мы заканчиваем новый альбом Касты. Настолько продуктивный год как 2019 у нас был только 2002, когда у Касты вышел "Громче воды", а у меня "Греция".

По его словам, работа над альбомом велась с 2016 года и задумывался, как последний. Работа над сборником шла тяжело. Но сейчас музыкант подумывает над выпуском новых песен.

vlady.pro 20 лет Касте. Реконструкция 2. Билеты на Юбилейный тур в профиле. @lavdeeva @vitaly_pht

На первую за четыре года полноценную пластинку музыканта попали 9 треков, в их числе трек с актрисой и певицей Юлией Довганишиной.

ИСТОЧНИК KP.RU