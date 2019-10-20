«Я чуть не ослеп»: Стилист Александр Рогов преобразил ростовчанку

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-20T17:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый стилист Александ Рогов побывал в Ростове-на-Дону. В донской столице прошли съемки выпуска программы «Рогов в городе» с участием 31-летней ростовчанки Алены В.

Девушка работает в салоне сотовой связи, живет в частном секторе с мамой и 13-летним сыном. Ростовчанка поделилась со стилистом своей самой большой мечтой.

- Я уже давно одна. Очень хочу выйти замуж, даже ношу с собой монетку, но прихожу на свидания. А там мужчины хотят увидеть фотомодель, а прихожу я – обычная девушка, - рассказала героиня программы Алена В.

alexandrrogov Новый эпизод моего модного трэвел-шоу РОГОВ В ГОРОДЕ из хлебосольного Ростова-на-Дону!!! только на @tv_ctc @rogov24

Стилист порекомендовал ростовчанке избавиться от нарощенных ресниц, старых вещей и кепки со стразами.

- В Ростове очень колоритно. Здесь красивая набережная, а еще я наблюдаю за горожанами и у меня ощущение, что это курортный город. Все расслабленные, гуляют, загорают , - отметил стилист. - Ростов- эклектичный, он мне нравится все больше. Город славится своими раками, бахчой. Такой он душевный, гостеприимный, нельзя не влюбиться.

Стилист отметил, что в городе очень много девушек с нарощенными ресницами. Ростовчанки любят одежду со стразами, носят вечерние украшения днем и используют яркий макияж.

Для героини программы Александр Рогов подобрал капсульный гардероб и порекомендовал носить одежду в стиле oversize. Новый образ пришелся по душе Алене В.

- Вы даже не представляете какое вы сделали для меня большое дело, - сказала героиня. - Я поняла, что ставила неправильные цели. Я буду меняться и добиваться успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU