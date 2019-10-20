2019-10-20T20:11:43+03:00
Общество

Ирина Безрукова похвасталась семейным счастьем с новым «мужем»

Им стал актер Валерий Николаев
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Актриса удивила подписчиков. Фото: Instagram Ирины БезруковойАктриса удивила подписчиков. Фото: Instagram Ирины Безруковой
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Фотографии ростовской звезды Ирины Безруковой и актера Валерия Николаева всколыхнули Сеть. Пара изображена вместе, словно это фотографии из семейного альбома.

Многие предположили, что после тяжелого развода и нескольких лет одиночества Безрукова снова решила связать себя узами брака и снова с коллегой по сцене? Так могли подумать поклонники, увидев совместные фотографии Валерия Николаева и Безруковой в Сети. Актриса сама опубликовала на своей странице снимки, подчеркивающие идеальные отношения с актером.

Совместные фотографии Ирины Безруковой и Валерия Николаева. Фото:Instagram Ирины Безруковой

Совместные фотографии Ирины Безруковой и Валерия Николаева. Фото:Instagram Ирины Безруковой

Ирина нежно прижимается к Валерию на фото, целует его и даже поместила снимки в рамочную композицию с надписью «Семья». Актриса поторопилась успокоить поклонников: семейные фотографии с Николаевым сделаны для очередного кинопроекта, где актеры играют супружескую пару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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