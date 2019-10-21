СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-21T09:31:37+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 21 октября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 21 октября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице запланированы плановые отключения, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества*

с 09:00 до 17:00:

- ул. Коровкина 1-39, 2-40; ул. 12-го Февраля 46-100, 71-83; пер. Срыпника 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; ул. Самойловская 34-52, 41-59; пер. Марсовый 1-13, 2-14; пер. Трудовой 1-29, 2-36; пер. Конструкторский 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков 1-5, 2-12; ул. Проезжая 7-17, 2-12; пер. Булавина 15-35, 2-12; ул. Сызранская 1-19, 2-18.

с 10:00 до 14:00:

- просп. Буденновский 101; ул. Дранко 108А, 108Б, 112; ул. Козлова 65А.

с 10:30 до 16:00:

- пер. Авиамоторный 28, 30, 32.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU