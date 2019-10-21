2019-10-21T09:40:21+03:00
Общество

В городе Шахты во время пожара погибла женщина

ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, 20 октября
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека.В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека.Фото: Инна УЛЬРИХ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 октября, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов поступил около 18:52 на пульт единой диспетчерской службы. Звонившие рассказали, что в городе Шахты горит дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Шурфовая.

- Пожар произошел в частном доме на площади один квадратный метр, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Уже через пятнадцать минут огонь был локализован, еще через пять минут полностью потушен. На месте работали шесть человек пожарных, а также два автомобиля спецтехники.

В ведомстве добавили, что в пожаре погибла женщина. Еще одна с полученными травмами была доставлена в ближайшую больницу.

В настоящее врем по факту трагедии проводится проверка, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 октября решится судьба ростовской типографии «Крестьянин»
Партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО выступил ВТБ
В Ростове-на-Дону начинается суд по делу о страшном пожаре на Театральной площади
В торговом центре Ростова-на-Дону нашли контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2019: где и когда
Ирина Безрукова похвасталась семейным счастьем с новым «мужем»
«Я чуть не ослеп»: Стилист Александр Рогов преобразил ростовчанку
Губернатор Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" после матча с "Зенитом"
«Другое слово»: Влади из «Касты» похвастался популярностью нового альбома
Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы
Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»
В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов