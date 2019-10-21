В городе Шахты во время пожара погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-21T09:40:21+03:00

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В воскресенье, 20 октября, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов поступил около 18:52 на пульт единой диспетчерской службы. Звонившие рассказали, что в городе Шахты горит дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Шурфовая.

- Пожар произошел в частном доме на площади один квадратный метр, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Уже через пятнадцать минут огонь был локализован, еще через пять минут полностью потушен. На месте работали шесть человек пожарных, а также два автомобиля спецтехники.

В ведомстве добавили, что в пожаре погибла женщина. Еще одна с полученными травмами была доставлена в ближайшую больницу.

В настоящее врем по факту трагедии проводится проверка, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU