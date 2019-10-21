2019-10-21T12:14:27+03:00
Общество

Партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО выступил ВТБ

На одной площадке собрались более 20 тысяч начинающих и опытных предпринимателей, бизнес-тренеров и представителей региональных органов власти
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В Краснодаре состоялся бизнес-форум «Дело за малым», который собрал более 20 тысяч начинающих и опытных предпринимателей, бизнес-тренеров и представителей региональных органов власти. Его организатором выступило правительство Краснодарского края, а партнером - банк ВТБ. В этом году главной темой стал человеческий капитал: знания, опыт, мотивация. Участники обсудили инструменты, способствующие раскрытию личностного потенциала, источники успеха и возможности роста регионального предпринимательства.

Так, в рамках трека «Деловая среда» ВТБ провел панельную дискуссию «Привлечение доступного финансирования для развития бизнеса: банковский ресурс и альтернативы», в котором принял участие заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка ВТБ в Краснодарском крае Андрей Мусияченко. Он представил возможности банка по поддержке сегмента среднего и малого бизнеса, в том числе, получение кредита на особых льготных условиях для предпринимателей.

Стоит отметить, что ВТБ адаптируется к потребностям рынка и своих клиентов. Яркий пример – новая линейка пакетов рассчетно-кассового обслуживания. О преимуществах продуктов банка по сравнению с предложениями конкурентов говорят не только клиенты, но и независимые эксперты. В частности, в III квартале 2019 года агентством MarksWeb было прведено исследование, согласно которому ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса.

- Ключевые задачи ВТБ в рамках новой стратегии — технологическое развитие сервисов, повышение качества услуг, ориентация на потребности клиентов, - уверен руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ Руслан Еременко. - Особенно, когда им необходимо доступное финансирование на выгодных условиях. Такой продуктивный диалог банка с бизнесом ведет не только к ежегодному расширению клиентской базы ВТБ, но и укреплению рыночных позиций предпринимателей.

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