2019-10-21T13:25:26+03:00
Общество

21 октября решится судьба ростовской типографии «Крестьянин»

Работа типографии была приостановлена по жалобе неназванного читателя на якобы плохое качество печати, однако в самой типографии видят в этом проявление недобросовестной конкуренции
Владимир МАЗЕНКО
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Сейчас типография опечатан.Фото: официальный сайт типографии "Крестьянин"Сейчас типография опечатан.Фото: официальный сайт типографии "Крестьянин"
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В понедельник, 21 октября в Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу ЗАО «Технический центр «Крестьянин» на решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней.

Приставы опечатали типографию, 65 работников техцентра отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а 45 федеральных, областных и районных газет в срочном порядке стали искать, где печатать текущие номера.

Напомним, всё это произошло из-за жалобы якобы читателя «Крестьянин» в Роспотребнадзор на ненадлежащее качество печати №25 газеты, из которой следовало, что типография наносит вред окружающей среде и «это токсичное производство требуется закрыть».

Коллектив ИД «Крестьянин» и его типографии очень признателен за поддержку коллегам-журналистам со всей России, общественным организациям, в том числе Союзу журналистов России, Гильдии издателей периодической печати, Альянсу независимых региональных издателей, Ассоциации защиты бизнеса.

- Мы не знаем, чем закончится очередная история закрытия нашей типографии, - говорит Ирина Самохина, генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин», - но думаем, что это не должно повториться ни с одним малым предприятием в стране-когда по странной жалобе недобросовестных конкурентов можно в два счёта разрушить успешный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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