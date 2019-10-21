2019-10-21T14:23:35+03:00
Общество

В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы

17 октября на акватории водоёма-охладителя Ростовской атомной станции состоялся выпуск рыбы в рамках биомелиоративных мероприятий
Текст: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Это необходимо для обеспечения оптимальных характеристик водоёма, вода из которого используется для работы оборудования первого и второго энергоблоков АЭС. «Население» водоёма-охладителя пополнили 4 тонны белого толстолобика, 2 тонны белого амура и 3,5 тонны карпа. Возраст рыбы – 2 года.

- Для биомелиорации очень хорошо использовать двухлетнюю рыбу. Каждая особь в среднем весит 1,5-2 кг. Объемы выпуска каждого вида рыбы определяет Азовский научно-исследовательский институт озёрного рыбного хозяйства на основании мониторинговых исследований, которые выполняются на акватории водоёма-охладителя, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Белый толстолобик, белый амур и карп эффективно борются с избыточным развитием моллюска дрейсены и зарастанием акватории водной растительностью. Программа биомелиорации с одной стороны обеспечивает надёжную работу технологических систем Ростовской атомной станции, с другой стороны – это вклад в пополнение биоресурсов водоёма.

В этом году это уже второй выпуск рыбы в Цимлянское водохранилище, частью которого является водоём-охладитель. В начале сентября в Котельниковском районе Волгоградской области в рукотворное море было выпущено почти 2 млн мальков белого амура и сазана. А за все время программы по зарыблению, в которой Ростовская АЭС принимает участие с 2015 года, биоресурсы реки Дон и Цимлянского водохранилища пополнили более 68 млн мальков ценных пород рыбы.

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