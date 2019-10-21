Альфа-Банк удостоился награды от Frank RG за карты с программами лояльности

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-21T16:11:13+03:00

Альфа-Банк получил награду Frank Banking Reward Award 2019 за лучшие карты с reward-программами. Эксперты отметили максимальную простоту и удобство в использовании карточного продукта банка

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18 октября Frank RG представила итоги исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Специалисты проанализировали российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям разнообразные бонусы и вознаграждения. В исследовании приняли участие 38 банков, а также компании Билайн, Яндекс и другие.

Рейтинг основывается на расчете выгоды для клиента. Это касается общей суммы вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за двухлетний период пользования картой (минус расходы на обслуживание карты).

«Основа нашего продукта – прозрачность. Наши карты легко выбирать и удобно использовать ежедневно. Нас радует, что наша линейка карт с reward-программами удостоилась высокой оценки профессионального сообщества», - сказал глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.