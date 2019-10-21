2019-10-21T16:11:13+03:00
Общество

Альфа-Банк удостоился награды от Frank RG за карты с программами лояльности

Альфа-Банк получил награду Frank Banking Reward Award 2019 за лучшие карты с reward-программами. Эксперты отметили максимальную простоту и удобство в использовании карточного продукта банка
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

18 октября Frank RG представила итоги исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Специалисты проанализировали российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям разнообразные бонусы и вознаграждения. В исследовании приняли участие 38 банков, а также компании Билайн, Яндекс и другие.

Рейтинг основывается на расчете выгоды для клиента. Это касается общей суммы вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за двухлетний период пользования картой (минус расходы на обслуживание карты).

«Основа нашего продукта – прозрачность. Наши карты легко выбирать и удобно использовать ежедневно. Нас радует, что наша линейка карт с reward-программами удостоилась высокой оценки профессионального сообщества», - сказал глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовские таможенники на границе задержали легковушку с медной начинкой
В Ростове-на-Дону на лодочной станции изъяли 750 литров левого алкоголя
Грабитель с мрачным прошлым поживился мобильником и кольцом в Ростове
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
21 октября решится судьба ростовской типографии «Крестьянин»
Партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО выступил ВТБ
В Ростове-на-Дону начинается суд по делу о страшном пожаре на Театральной площади
В торговом центре Ростова-на-Дону нашли контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»
В городе Шахты во время пожара погибла женщина
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2019: где и когда
Ирина Безрукова похвасталась семейным счастьем с новым «мужем»
«Я чуть не ослеп»: Стилист Александр Рогов преобразил ростовчанку
Губернатор Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" после матча с "Зенитом"
«Другое слово»: Влади из «Касты» похвастался популярностью нового альбома
Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы
Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»
В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов