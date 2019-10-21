В Ростове-на-Дону на лодочной станции изъяли 750 литров левого алкоголя

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-21T17:05:41+03:00

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В Ростове-на-Дону полицейские изъяли крупную партию левого алкоголя. Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, товар был обнаружена на одной из лодочных станций города. Бойкую торговлю там организовал предприимчивый местный житель.

Причем вся продукция была известных торговых брендов.

- В ходе обыска арендованного подозреваемым гаража оперативники изъяли 1340 бутылок с логотипом популярных брендов, - рассказали в донском главке. - Общее количество фальсифицированной алкогольной продукции составляет свыше 750 литров.

Сейчас стражи порядка ищут его подельников. В отношении 40-летнего ростовчанина уже возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может повести в местах не столь отдаленных.

В настоящее время горе-бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU