2019-10-21T17:05:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на лодочной станции изъяли 750 литров левого алкоголя

Вся продукция была известных марок
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Злоумышленника задержали стражи порядка.Злоумышленника задержали стражи порядка.Фото: Николай КРИВИЧ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону полицейские изъяли крупную партию левого алкоголя. Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, товар был обнаружена на одной из лодочных станций города. Бойкую торговлю там организовал предприимчивый местный житель.

Причем вся продукция была известных торговых брендов.

- В ходе обыска арендованного подозреваемым гаража оперативники изъяли 1340 бутылок с логотипом популярных брендов, - рассказали в донском главке. - Общее количество фальсифицированной алкогольной продукции составляет свыше 750 литров.

Сейчас стражи порядка ищут его подельников. В отношении 40-летнего ростовчанина уже возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может повести в местах не столь отдаленных.

В настоящее время горе-бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовские таможенники на границе задержали легковушку с медной начинкой
Грабитель с мрачным прошлым поживился мобильником и кольцом в Ростове
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
Альфа-Банк удостоился награды от Frank RG за карты с программами лояльности
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
21 октября решится судьба ростовской типографии «Крестьянин»
Партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО выступил ВТБ
В Ростове-на-Дону начинается суд по делу о страшном пожаре на Театральной площади
В торговом центре Ростова-на-Дону нашли контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»
В городе Шахты во время пожара погибла женщина
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2019: где и когда
Ирина Безрукова похвасталась семейным счастьем с новым «мужем»
«Я чуть не ослеп»: Стилист Александр Рогов преобразил ростовчанку
Губернатор Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" после матча с "Зенитом"
«Другое слово»: Влади из «Касты» похвастался популярностью нового альбома
Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы
Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»
В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов