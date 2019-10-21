2019-10-21T17:14:48+03:00
Общество

Ростовские таможенники на границе задержали легковушку с медной начинкой

Автомобиль направлялся из Украины в Россию
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина говорил, что не знал о медной начинке. Фото: ЮТУМужчина говорил, что не знал о медной начинке. Фото: ЮТУ
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В Ростовской области внимание таможенников привлек автомобиль, который прибыл на территорию региона со стороны незалежной. Во время досмотра машины, сотрудник таможни обнаружил нехарактерное затемнение. После чего автомобиль решили предметно осмотреть.

Известно, что инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево». Как рассказали в Южном таможенном управлении, в газовом баллоне отечественной легковушки оказалось 142 килограмма цветного металла.

- В газовом баллоне, стационарно закрепленном на днище в задней части автомобиля, таможенники обнаружили самодельно вырезанное окно, заклеенное шумоизоляцией, - добавили в ведомстве. - Внутри газового баллона находилась проволока из металла красно-коричневого цвета, свернутая в рулоны и жгуты.

Однако 52-летний мужчина говорил, что не знал о «медной начинке» газового баллона, ссылаясь на то, что транспортное средство купил в мае этого года и всегда заполнял емкость небольшим количеством газа. В итоге проволоку изъяли, а ее образцы направили на экспертизу. А в отношении водителя возбудили административное дело, ему грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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