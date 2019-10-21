В аэропорту Ростова-на-Дону с рейса сняли трех пьяных пассажиров

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-21T17:55:07+03:00

Сразу три пассажира не смогли долететь до пункта «б», так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Фото ГОПАЛО Ольга.

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Сразу три пассажира не смогли долететь из Ростова-на-Дону до пункта «б», так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по региону. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в аэропорту "Платов".

Так, один из мужчин должен был лететь в Симферополь. Однако командир суда принял решение отказать ему в перелете. Причина - состояние алкогольного опьянения. В итоге, 46-летнего пассажира доставили в отдел полиции. Как оказалось, сам он из ближнего зарубежья.

Похожий инцидент произошел и с двумя жителями Москвы, которые хотели влететь из донской столицы в Домодедово. Однако представители авиакомпании отказались перевозить их в таком состоянии.

В итоге в отношении всех трех мужчины были возбуждены административные дела по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Вероятно, теперь им придется оплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU