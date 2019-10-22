СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-22T09:23:28+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 22 октября 2019. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 22 октября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 22 октября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, плановые отключения в этот день пройдут в разных районах города. Цель таких отклбчений не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

до 16:00:

- ул. Б. Садовая 69; ул. Суворова 4-12, 3-9.

до 17:00:

- ул. 2-я Краснодарская 96/1, 96/2, 96/6, 96/7, 151-159.

- ул. Малиновского 216; ул. Таганрогское шоссе 1-3, 2-6, 144, 144А; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; пер. Нефтекачка; с/т Восход; с/т Восход-2; с/т Малинка.

- просп. Космонавтов 1/26, 5, 5В, 5Г, 5Д; ул. Капустина 26/1.

- ул. Пушкинская 103, пер. Газетный 79-87, 74.

- пер. Тверский 37-67, 38-66; пер. Ладожский 41-73, 36-78; ул. Украинская 109-113; ул. Белорусская 94-106.

с 10:00 до 11:00:

- ул. Ерёменко 56А, 56Б, 50, 54/2, 54, 52.

- ул. Шоссейная 51-172, 1-49, 2-108.

с 10:30 до 16:00:

ул. Гагринская 5/1.

ИСТОЧНИК KP.RU