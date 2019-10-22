Ростовчанин продал через Интернет несуществующий забор

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-22T09:33:11+03:00

С покупкой-продажей в Интернете надо быть особенно осторожным. Фото: KP.RU-Красноярск

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Ростовские полицейские задержали мужчину, которому удалось продать несуществующий забор. Как рассказали в Главном управлении МВД России по Роствоской области, 30-летний мужчина нашел объявление в Интернете. Его автор - житель другого региона, подыскивал конструкции для забора.

План созрел молниеносно и предприимчивый ростовчанин предложил ему свой товар. Правда, перед отправкой попросил предоплату в размере девяти тысяч рублей. Как добавили в донском главке, конструкций для забора у злоумышленника не было, он просто решил таким образом заработать.

В итоге мужчину задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а подозреваемого признают виновным. Не исключено что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU