Ростовчанин продал через Интернет несуществующий забор
Ростовские полицейские задержали мужчину, которому удалось продать несуществующий забор. Как рассказали в Главном управлении МВД России по Роствоской области, 30-летний мужчина нашел объявление в Интернете. Его автор - житель другого региона, подыскивал конструкции для забора.
План созрел молниеносно и предприимчивый ростовчанин предложил ему свой товар. Правда, перед отправкой попросил предоплату в размере девяти тысяч рублей. Как добавили в донском главке, конструкций для забора у злоумышленника не было, он просто решил таким образом заработать.
В итоге мужчину задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а подозреваемого признают виновным. Не исключено что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU