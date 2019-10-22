2019-10-22T11:45:32+03:00
Общество

На российско-украинской границе задержали 150 овец-нелегалов

Их пытались переправить в обход официального пункта пропуска
Ольга ГОПАЛО
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Крупную партию мелкого рогатого скота пытались переправить через российско-украинскую границу.Крупную партию мелкого рогатого скота пытались переправить через российско-украинскую границу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Крупную партию мелкого рогатого скота пытались переправить через российско-украинскую границу. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Известно, что инцидент произошел в районе хутора Аникин Каменского района Ростовской области.

Там россиянин вместе со своим пособником из Украины пытались нелегально переправить на российскую территорию овец в обход установленного пункта пропуска.

Как добавили в ведомстве, нарушителей уже задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Максимально наказание, предусмотренное законодательством - штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет.

К слову, скот уже изъят, так как на животных не было необходимых документов. Сейчас они находятся на карантине для прохождения проверки специалистами ветеринарного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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