На российско-украинской границе задержали 150 овец-нелегалов
Крупную партию мелкого рогатого скота пытались переправить через российско-украинскую границу. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Известно, что инцидент произошел в районе хутора Аникин Каменского района Ростовской области.
Там россиянин вместе со своим пособником из Украины пытались нелегально переправить на российскую территорию овец в обход установленного пункта пропуска.
Как добавили в ведомстве, нарушителей уже задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Максимально наказание, предусмотренное законодательством - штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет.
К слову, скот уже изъят, так как на животных не было необходимых документов. Сейчас они находятся на карантине для прохождения проверки специалистами ветеринарного контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU