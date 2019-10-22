2019-10-22T12:16:41+03:00
Общество

«Донская сборка»: прием заявок на крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретателей и инноваторов начался

Конкурс пройдет с 27 по 29 ноября на площадке ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В Ростове-на-Дону стартовал прием заявок на крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретателей и инноваторов «Донская сборка». Тематика конкурса – умное сельское хозяйство, цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплексов.

Стать участником может любой желающий – опыт или наличие научного бэкграунда не обязательны. В ходе мероприятия каждому изобретателю будет предоставлено три минуты, чтобы вкратце рассказать зрителям и экспертному совету о своей разработке.

- Проанализировав прошлогодние заявки, мы решили разделить номинацию «Агротехнология года» на подноминации «Изобретение и разработка года» и «Способ и технология года», – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Это позволит заявлять на конкурс не только прототипы изделий, но и описание технологий, и способы изготовления продукта, направленные на улучшение его качества и развитие бережливого производства. Также мы добавили номинацию «Сквозные технологии» для разработчиков технологий и изобретений, основанных на работе с большими данными, искусственным интеллектом, технологиями виртуальной и дополненной реальности, системами распределенного реестра, новыми и портативными источниками энергии.

Известно, что конкурс пройдет с 27 по 29 ноября на площадке ДГТУ. Призеров и лауреатов ждут памятные призы, бесплатное полугодовое резидентство в коворкинге «Garaж» и сертификат на изготовление рабочего прототипа своей разработки. А победители получат финансирование на доработку своего прототипа и возможность использовать мощности промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ.

ВАЖНО!

Отбор конкурсантов будет проходить по номинациям «Агротехнология года», «Изобретение года», «Студенческая разработка», «Юный изобретатель» и «Сквозные технологии».

Прием заявок осуществляется до 23 ноября на сайте: донскаясборка.рф.

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