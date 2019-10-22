2019-10-22T14:42:51+03:00
Недвижимость

Квартиры без посредников: как посмотреть предложения застройщиков за один день

«Комсомольская правда» приглашает всех желающих на бесплатный тур по новостройкам
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: Юлия ЛандышФото: Юлия Ландыш
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Для тех, кто никогда не сталкивался с покупкой квартиры в новостройке, достаточно сложно подобрать подходящий вариант за короткое время. Нужно определиться с районом города, побывать на строительной площадке, в офисе продаж застройщика, подобрать планировку, понять особенности каждого жилого комплекса, узнать точные сроки сдачи и так далее.

Проблема в том, что с каждым представителем застройщика нужно договориться о консультации и просмотре. Сколько времени это займет? Приняв участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой», всего один день!

27 октября в воскресенье желающих купить квартиру ждет экскурсия по новостройкам Ростова и Батайска. Это отличная возможность посмотреть 5-6 жилых комплекса, сравнить их и оценить качество строительства и отделку, проконсультироваться застройщиками напрямую.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» абсолютно бесплатное!

Регистрация открыта до 25 октября 2019 года. Количество мест ограничено.

Записаться можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (доб. 1 «реклама») по будням с 9-00 до 18-00.

На правах рекламы

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@TrueKPRU
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