Квартиры без посредников: как посмотреть предложения застройщиков за один день
Для тех, кто никогда не сталкивался с покупкой квартиры в новостройке, достаточно сложно подобрать подходящий вариант за короткое время. Нужно определиться с районом города, побывать на строительной площадке, в офисе продаж застройщика, подобрать планировку, понять особенности каждого жилого комплекса, узнать точные сроки сдачи и так далее.
Проблема в том, что с каждым представителем застройщика нужно договориться о консультации и просмотре. Сколько времени это займет? Приняв участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой», всего один день!
27 октября в воскресенье желающих купить квартиру ждет экскурсия по новостройкам Ростова и Батайска. Это отличная возможность посмотреть 5-6 жилых комплекса, сравнить их и оценить качество строительства и отделку, проконсультироваться застройщиками напрямую.
Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» абсолютно бесплатное!
Регистрация открыта до 25 октября 2019 года. Количество мест ограничено.
Записаться можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (доб. 1 «реклама») по будням с 9-00 до 18-00.
На правах рекламы