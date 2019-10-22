«День урожая-2019»: В Ростове-на-Дону праздник пройдет в парке Левобережный

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-22T15:13:53+03:00

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В субботу, 26 октября, в парке Левобережный отметят «День урожая-2019». Желающих ждут с 10:00 до 15:00. Как рассказали в правительстве региона, там будет организована большая концертная программа с участием ведущих творческих коллективов области. Для гостей организуют тематические фотозоны и арт-объекты – такие, как «Тыквенный развал», а также «Большой Каравай». Там же будут представлены композиции мастеров народных промыслов. А еще пройдет выставка стилистически оформленных куреней: обещают дегустацию продукции. Кроме того, в конце праздника будет выбран еще и «Лучший курень» области.

Помимо этого, здесь пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет купить свежую продукцию по ценам от производителя. Отдельно предусмотрена и зона «фермерской торговли». А еще покупатели смогу поучаствовать в праздничной лотерее.

ИСТОЧНИК KP.RU