СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-23T10:24:56+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделе до 27 октября 2019: к выходным обещают дожди. По данным метеорологов, в среду, 23 октября, в донской столице ожидается до плюс 23 градусов тепла в дневные часы, а ветра практически не будет.

Четверг, 24 октября, станет самым жарким днем недели: в дневные часы синоптики обещают в нашем городе от 12 до 18 градусов со знаком плюс. В пятницу, 25 октября, небольшое похолодание - до плюс 16 градусов. Все эти дни будет солнечно и без осадков.

Такая же температура ожидается в субботу, 26 октября, правда, в этот день маловероятен дождь. Не исключено, что осадки могут пойти и в первой половине дня воскресенья, 27 октября. В этот день еще холоднее - до четырнадцати градусов со знаком плюс.

Ветра практически не ожидается. Так что погода, судя по всему, располагает к прогулкам.

ИСТОЧНИК KP.RU