СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-23T10:35:04+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 23 октября 2019. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 23 октября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 23 октября 2019: где и когда. В донской столице снова запланированы отключения, которые ждут жителей домов, расположенных в разных районах города. Как сообщают энергетики, весь день будут подводиться работы на электросетях. Известно, что все они плановые, их цель не допустить в будущем аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

до 16:00:

- ул. Б. Садовая 59-65; ул. Суворова 10.

- ул. Гусева 8-24, 53-77, 53/2; ул. Депутатская 20.

до 17:00:

- ул. Б. Садовая 108-124, 124А; ул. Социалистическая 138, 141, 152, 160.

- ул. 30 линия 67, 69; ул. 32 линия 89-93, 74-86; ул. 34 линия 53-91, 64-94; пер. Кривошлыковский 18-20; ул. Вяземцева 1-9, 2-18; ул. Буйнакская 9-27, 14-26; ул. Кагальницкая 1-15, 2-14.

- пер. Иртышский 98-120, 97-117; пер. Пронский 78-98, 85-105; пер. Свирский 78-98, 73-93; ул. Украинская 74-88.

- ул. 2-я Краснодарская 147/1, 149, 149/1, 149/2, 149/3, 149/5, 149В.

- пос. Верхнетемерницкий: ул. Венеры; ул. Обсерваторная; ул. Космическая; ул. Вселенная; ул. Струве; ул. Осевая; ул. Кеплера; ул. Лапласа; ул. Гершел; ул. Ориона; ул. Коперника; ул. Астероидная; пер. Небесный; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Млечный; бул. Джордано Бруно; бул. Межзвездный; пер. Лунный; бул. Галилео Галилея.

- просп. Космонавтов 9, 11/12; ул. Волкова 12/11.

с 10:30 до 16:00:

- ул. Оганова 3/1; ул. Таганрогская 133, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 137, 137/1, 139, 139/1, 139/2.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU