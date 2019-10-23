В Ростовской области трое знакомых похитили человека

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-23T10:58:50+03:00

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Все они находятся под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они вывезли его в ближайшую лесполосу в багажнике и закопали

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В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в донском хуторе Большая Таловка.

- По версии следствия, в октябре этого года 38-летний мужчина вместе с тремя знакомыми выпивали, - сообщили в надзорном ведомстве. - Между ними возник конфликт на бытовой почве. В итоге двое подозреваемых избили потерпевшего, загрузили его в автомобиль и на машине, под управлением третьего участника застолья вывезли в лесополосу недалеко от хутора.

Там они опять его избили, и один из них убил 38-летнего похищенного, перерезав ему горло. От трупа подельники избавились, закопав его там же.

Известно, что в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело. Все они находятся под стражей. Расследование уголовного дела находится на контроле донской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU