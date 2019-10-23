2019-10-23T11:47:31+03:00
Общество

Сеть обслуживания частных клиентов в Волгодонске расширил ВТБ

Здесь открыли новый универсальный офис
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Новый универсальный офис в городе Волгодонске по обслуживанию частных клиентов и юридических лиц открыл ВТБ. Он расположен на бульваре Великой Победы, 38. Услуги предоставляются по будням с 9:00 до 18:00.

Как рассказали в банке, в обновленном отделении жители города могут открыть вклад, взять кредит наличными, ипотеку, автокредит, а также получить квалифицированную помощь специалиста. Здесь также можно подать заявку на рефинансирование кредитов сторонних банков, оформить «Мультикарту» или воспользоваться другими финансовыми услугами.

Известно, что открытие универсального офиса совпало с улучшением условий кредитования розничных клиентов. Теперь квартиру в ВТБ можно приобрести в ипотеку от 8,9%, а частный дом - от 10,4%. Банк упростил требования к первоначальному взносу и предоставляемому пакету документов, а также к географии домов и году их постройки. Волгодонским семьям доступна и ипотека с господдержкой под 5%, при условии рождения второго и последующих детей с 1 января 2018 г. А еще редит для покупки поддержанного автомобиля жители города смогут оформить от 2,5%.

Кроме того, банк предлагает эксклюзивную для рынка программу «Люди дела», направленную на льготное обслуживание особой категории клиентов – медицинских работников, учителей и преподавателей, работников силовых структур, представителей органов государственной и муниципальной власти.

На данный момент обслуживание населения и юрлиц в городе Волгодонске производится в двух офисах ВТБ. Всего же в городе услугами банка пользуется свыше 40 тысяч розничных и корпоративных клиентов.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла
В Ростовской области трое знакомых похитили человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 октября 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделе до 27 октября 2019: к выходным обещают дожди
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»
В Ростове тестовый трамвай сошел с рельсов
«День урожая-2019»: В Ростове-на-Дону праздник пройдет в парке Левобережный
В Ростове полиция проверяет публичный показ фильма для взрослых
Квартиры без посредников: как посмотреть предложения застройщиков за один день
Сдачу двух домов раньше срока отпраздновали в ЖК «Екатерининский»
В Ростовской области грабитель с пистолетом напал на офис микрозаймов
«Донская сборка»: прием заявок на крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретателей и инноваторов начался
На российско-украинской границе задержали 150 овец-нелегалов
В Ростове-на-Дону бабушка-экстремалка прогулялась с внучкой по крыше
В Ростове-на-Дону освящение Кафедрального собора пройдет 27 октября
Ростовчанин продал через Интернет несуществующий забор
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 октября 2019: где и когда
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Вооружённый ножом мужчина отнял у ростовчанки сумку с 800 тысячами рублей
В аэропорту Ростова-на-Дону с рейса сняли трех пьяных пассажиров
Ростовские таможенники на границе задержали легковушку с медной начинкой
В Ростове-на-Дону на лодочной станции изъяли 750 литров левого алкоголя
Грабитель с мрачным прошлым поживился мобильником и кольцом в Ростове
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
Альфа-Банк удостоился награды от Frank RG за карты с программами лояльности