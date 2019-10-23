Сеть обслуживания частных клиентов в Волгодонске расширил ВТБ

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-23T11:47:31+03:00

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Новый универсальный офис в городе Волгодонске по обслуживанию частных клиентов и юридических лиц открыл ВТБ. Он расположен на бульваре Великой Победы, 38. Услуги предоставляются по будням с 9:00 до 18:00.

Как рассказали в банке, в обновленном отделении жители города могут открыть вклад, взять кредит наличными, ипотеку, автокредит, а также получить квалифицированную помощь специалиста. Здесь также можно подать заявку на рефинансирование кредитов сторонних банков, оформить «Мультикарту» или воспользоваться другими финансовыми услугами.

Известно, что открытие универсального офиса совпало с улучшением условий кредитования розничных клиентов. Теперь квартиру в ВТБ можно приобрести в ипотеку от 8,9%, а частный дом - от 10,4%. Банк упростил требования к первоначальному взносу и предоставляемому пакету документов, а также к географии домов и году их постройки. Волгодонским семьям доступна и ипотека с господдержкой под 5%, при условии рождения второго и последующих детей с 1 января 2018 г. А еще редит для покупки поддержанного автомобиля жители города смогут оформить от 2,5%.

Кроме того, банк предлагает эксклюзивную для рынка программу «Люди дела», направленную на льготное обслуживание особой категории клиентов – медицинских работников, учителей и преподавателей, работников силовых структур, представителей органов государственной и муниципальной власти.

На данный момент обслуживание населения и юрлиц в городе Волгодонске производится в двух офисах ВТБ. Всего же в городе услугами банка пользуется свыше 40 тысяч розничных и корпоративных клиентов.