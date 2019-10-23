Апелляция не помогла открыть типографию «Крестьянин»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-23T12:29:20+03:00

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О ситуации с приостановкой работы типографии "Крестьянин" "Комсомолка" уже писала. Напомним, что решением Мясниковского районного суда от 8 октября работа предприятия была приостановлена на 30 дней.

На этой неделе дело слушалось уже в областном суде, куда представители типографии подали аппеляцию. Генеральный директор типографии Александр Васильев просил судью смягчить меру наказания и заменить приостановку деятельности предприятия на штраф. Апеллянт указывал на то, что руководство типографии незамедлительно приняло меры по устранению недостатков: в помещении провели косметический ремонт, убрали с потолка паутину, прикрутили рассекатель на душ в женской санитарной комнате, вытерли пыль на шкафах и светильниках. Типография, правда, пока не получила санитарно-эпидемиологическое заключение на «организованные стационарные источники выбросов» – такой пугающей формулировкой инспекция Роспотребнадзора обозвала два бытовых газовых котла, которые отапливают помещение типографии. Впрочем, и на эти совершенно обыкновенные котлы заключение скоро будет готово: типография заключила договор с проектной организацией, которая подготовит необходимые документы.

В апелляции на решение суда о приостановке работы предприятия говорилось и о том, что после решения Мясниковского районного суда руководство типографии было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 64 сотрудника предприятия, то есть выбранная мера наказания имеет негативные социальные последствия. (Представители Роспотребнадзора, кстати, в суд не явились и никаких контраргументов не заявляли.)

Однако судья Ростовского областного суда Наталья Зенько сочла, что доводы представителей типографии не были достаточно весомыми, чтобы изменить меру наказания. Объявляя результат апелляции, Наталья Зенько заметила, что с актом об устранении нарушений главе типографии следует идти не в областной, а обратно в районный суд - и требовать «досрочного прекращения исполнения наказания».

ИСТОЧНИК KP.RU