В Ростовской области нашли 25 мешков с контрабандными автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-23T12:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области пограничники задержали партию контрабандного товара, которую незаконно пытались переправить через российско-украинскую границу. Как рассказали в Пограничном управления ФСБ России по региону, инцидент произошел на территории российского города Донецк. Там задержали троих граждан незалежной в момент, когда они перебрасывали через границу себе на родину 55 коробок с очищенным грецким орехом.

В здании неподалеку были обнаружены еще 25 мешков с автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией, которые должны были переправить на территорию незалежной.

Люди в форме выяснили, что двое задержанных приехали в нашу страну через официальный пункт пропуска, другой попал на российскую территорию незаконно. Вернуться обратно они также планировали обходными путями. В итоге, товар у них был изъят.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU