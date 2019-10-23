2019-10-23T12:34:02+03:00
Общество

В Ростовской области нашли 25 мешков с контрабандными автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией

Предварительная стоимость товара составила более 750 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Предварительная стоимость товара составила более 750 тысяч рублей. Фото: ПУ ФСБ России по РО.Предварительная стоимость товара составила более 750 тысяч рублей. Фото: ПУ ФСБ России по РО.
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В Ростовской области пограничники задержали партию контрабандного товара, которую незаконно пытались переправить через российско-украинскую границу. Как рассказали в Пограничном управления ФСБ России по региону, инцидент произошел на территории российского города Донецк. Там задержали троих граждан незалежной в момент, когда они перебрасывали через границу себе на родину 55 коробок с очищенным грецким орехом.

В здании неподалеку были обнаружены еще 25 мешков с автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией, которые должны были переправить на территорию незалежной.

Люди в форме выяснили, что двое задержанных приехали в нашу страну через официальный пункт пропуска, другой попал на российскую территорию незаконно. Вернуться обратно они также планировали обходными путями. В итоге, товар у них был изъят.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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