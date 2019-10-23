В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю приблизилось к 11 тысячам человек

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-23T12:51:09+03:00

В Ростовской области продолжается подсчет пациентов, которые обратились к врачам с жалобами на насморк, кашель, боли в горле и высокую температуру. Фото: ГОПАЛО Ольга.

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В Ростовской области продолжается подсчет пациентов, которые обратились к врачам с жалобами на насморк, кашель, боли в горле и высокую температуру. За неделю таковых оказалось 10,9 тысячи человек. Всем им был поставлен диагноз ОРВИ. Известно, что эпидемические пороги не превышены. Кроме того, в донской столице сообщается о 3,1 тысячах пациентах с таким диагнозом.

Лабораторно вирусы гриппа обнаружены не были. А медики напоминают: лучший способ избежать осложнений - сделать прививку от гриппа. По последним данным, на Дону уже привиты более 1,6 миллиона человек. Это составляет 38,5 процента от всего населения. Таким образом, уже получается создать необходимую прослойку, чтобы не допустить возникновения эпидемии.

- Прививку оптимально сделать заранее, чтобы к сезонной циркуляции вирусов гриппа успел сформироваться иммунитет, - говоря санитарные врачи. - Иммунный ответ на введение вакцины достигает максимума на 14 день, защита сохраняется в течение семи-девяти месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU