2019-10-23T14:09:54+03:00
Общество

Пропавшая в Ростове-на-Дону 15-летняя школьница нашлась спустя месяц

Все это время девочка жила у знакомых
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девочка гостила у друзей. Фото: ГУ МВД по ростовской областиДевочка гостила у друзей. Фото: ГУ МВД по ростовской области
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В донской столице закончились поиски 15-летней девочки, которая ушла из дома и пропала. Школьница сама вернулась домой спустя почти месяц. Юная ростовчанка еще 2 октября ушла гулять с друзьями, но о сроке своего отсутствия родителей заранее не предупредила.

После ухода дочери близкие забили тревогу и написали заявление в полицию. На поиски девочки отправились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Пропавшую искали у друзей и знакомых, но не нашли.

В среду, 23 октября, стало известно, что школьница пришла домой. Она жива и здорова. Выяснилось, в день исчезновения девочка пошла гулять с друзьями, но по каким-то причинам прогулка затянулась почти на месяц. Сейчас жизни и здоровью пропавшей девочки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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