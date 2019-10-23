2019-10-23T15:26:22+03:00
Общество

Под Ростовом в Дону нашли труп пенсионера

Следователи осмотрели место происшествия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Труп нашли в рекеТруп нашли в рекеФото: Данил БАРАШКОВ
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В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пенсионера. В Азовском районе нашли тело 72-летнего мужчины в среду, 23 октября, сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СК РФ.

- Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, - уточнили в ведомстве. - По предварительным данным, мужчина на лодке ловил рыбу и утонул.

Донские следователи уже осмотрели место происшествия, провели опрос родственников погибшего пожилого мужчины. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить истинную причину смерти пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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