Ростовские депутаты решили дать премию чемпиону мира по гимнастике Никите Нагорному

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-23T16:43:25+03:00

Спортсмена и его тренера премировали почти на миллион рублей. Фото: Николай БОГОМОЛОВ

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В донской столице депутаты на 40-м заседании городской думы единогласно одобрили решение о премировании чемпиона мира по гимнастике Никиты Нагорного.

- Он - лучший гимнаст мира. Своими триумфальными выступлениями Никита Нагорный продвигает бренд и укрепляет престиж города Ростова-на-Дону на международной арене, - сказал начальник Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

Ростовские депутаты решили выплатить трехкратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону Европы, серебряному призеру летних Олимпийских игр 2016 года Никите Нагорному 600 тысяч рублей. Его тренеру Ольге Нечепуренко народные избранники назначили премию в 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что спортсмен начинал свою карьеру в Ростове-на-Дону, он является воспитанником местной школы гимнастики. В этом году в составе мужской сборной страны он завоевал первое в истории российское золото в командном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходившем в немецком Штутгарте. Никита Нагорный также стал абсолютным чемпионом мира, победив в индивидуальном многоборье и завоевав золотую медаль в опорном прыжке.

ИСТОЧНИК KP.RU