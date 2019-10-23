2019-10-23T17:13:14+03:00
Общество

Проект продления ростовской набережной разработают к лету 2020 года

Работы обойдутся в 13 млн рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проект продления набережной обойдется в 13 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуПроект продления набережной обойдется в 13 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика для разработки проект продления набережной от Богатяновского спуска до улицы 13-линия. Победителем стала компания ООО «Геоэкопроект», сообщается на сайте госзакупок.

Компания снизила начальную стоимость только на 50 тысяч от заявленной суммы контракта в 13,386 млн рублей. Еще одним участником конкурса стала компания «Стройпроект», которая была готова разработать ПСД по первоначальной стоимости.

Победителю предстоит спроектировать четырехполосную дорогу, протяжённостью 2,1 километра, а также выполнить оценку земель, которые городским властям придется выкупать у собственников. Готовый проект заказчикам должны предоставить к июлю 2020 года.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ранее сообщал о том, что работы по продлению набережной будут тесно взаимосвязан с реконструкцией зоны возле Театрального спуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
Ростовские депутаты решили дать премию чемпиону мира по гимнастике Никите Нагорному
Под Ростовом в Дону нашли труп пенсионера
Пропавшая в Ростове-на-Дону 15-летняя школьница нашлась спустя месяц
В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю приблизилось к 11 тысячам человек
В Ростовской области нашли 25 мешков с контрабандными автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией
Апелляция не помогла открыть типографию «Крестьянин»
Сеть обслуживания частных клиентов в Волгодонске расширил ВТБ
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла
В Ростовской области трое знакомых похитили человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 октября 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделе до 27 октября 2019: к выходным обещают дожди
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»