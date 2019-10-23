Проект продления ростовской набережной разработают к лету 2020 года

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-23T17:13:14+03:00

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Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика для разработки проект продления набережной от Богатяновского спуска до улицы 13-линия. Победителем стала компания ООО «Геоэкопроект», сообщается на сайте госзакупок.

Компания снизила начальную стоимость только на 50 тысяч от заявленной суммы контракта в 13,386 млн рублей. Еще одним участником конкурса стала компания «Стройпроект», которая была готова разработать ПСД по первоначальной стоимости.

Победителю предстоит спроектировать четырехполосную дорогу, протяжённостью 2,1 километра, а также выполнить оценку земель, которые городским властям придется выкупать у собственников. Готовый проект заказчикам должны предоставить к июлю 2020 года.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ранее сообщал о том, что работы по продлению набережной будут тесно взаимосвязан с реконструкцией зоны возле Театрального спуска.

ИСТОЧНИК KP.RU