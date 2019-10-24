Автомобилист сбил 15-летнюю школьницу на дорогее в Ростовской области
Пострадавшая находится в больнице
Автомобилист не успел вовремя среагировать и допустил наезд на пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Водитель автомобиля Lada сбил несовершеннолетнюю девочку. ДТП произошло в селе Дубовском Волгодонского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Авария произошла в районе дома №86 в переулке Первомайском. 24-летний водитель за рулем отечественной легковушки сбил 15-летнюю школьницу, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии 15-летняя девочка получила различные травмы. Медики доставили пострадавшую в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU