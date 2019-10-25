2019-10-25T11:57:09+03:00
Общество

В Ростовской области экс-инспектора ГИБДД посадили за взятки на экзамене по вождению

«Такса» с человека составила 15 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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В Сальске на скамье подсудимых оказался экс-инспектор ГИБДД.В Сальске на скамье подсудимых оказался экс-инспектор ГИБДД.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Сальске на скамье подсудимых оказался экс-инспектор ГИБДД, которого обвиняли в получении взятки. Известно, что в отношении мужчины были возбуждены сразу два уголовных дела, которые дошли до суда.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, мужчина получил от троих человек по 15 тысяч рублей за сдачу экзамена, необходимого для выдачи водительского удостоверения. Однако претендентам на получения прав даже не надо было являться на экзамен. Все было сделано и без их участия.

- Подсудимый внес заведомо ложные сведения в официальные документы - экзаменационные листы о сдаче ими экзаменационных упражнений, что послужило основанием для выдачи им водительских удостоверений на право управления транспортными средствами, - добавили в надзорном ведомстве.

Известно, что госавтоинспектор был уволен из органов по отрицательным показаниям. В итоге наказание, назначенное судом, оказалось достаточно суровым - четыре года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Однако приговор в законную силу не вступил, мужчина еще может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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