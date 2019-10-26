Избили и забрали сумку: в Ростовской области двое мужчин накинулись на прохожего

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-26T12:46:38+03:00

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В Каменске полицейские раскрыли грабеж. ЧП произошло на улице среди бела дня. На мужчину напали двое незнакомцев. Они его избили и выхватили сумку, в которой находились 20 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись, а потерпевший пошел в полицию.

- Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 29-ти и 25-летних местных жителей, ранее судимых за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело статье «Грабеж».

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские изъяли часть украденного и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU