Избили и забрали сумку: в Ростовской области двое мужчин накинулись на прохожего
В Каменске полицейские раскрыли грабеж. ЧП произошло на улице среди бела дня. На мужчину напали двое незнакомцев. Они его избили и выхватили сумку, в которой находились 20 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись, а потерпевший пошел в полицию.
- Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 29-ти и 25-летних местных жителей, ранее судимых за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело статье «Грабеж».
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские изъяли часть украденного и вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU