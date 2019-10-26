2019-10-26T12:46:38+03:00
Происшествия

Избили и забрали сумку: в Ростовской области двое мужчин накинулись на прохожего

Подозреваемых задержали по горячим следам
Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Поделиться:
Правоохранители задержали грабителей по горячим следамПравоохранители задержали грабителей по горячим следамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Каменске полицейские раскрыли грабеж. ЧП произошло на улице среди бела дня. На мужчину напали двое незнакомцев. Они его избили и выхватили сумку, в которой находились 20 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись, а потерпевший пошел в полицию.

- Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 29-ти и 25-летних местных жителей, ранее судимых за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело статье «Грабеж».

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские изъяли часть украденного и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«О нем все отзывались с уважением»: пенсионера из Ростовской области подозревают в педофилии
Два телефона и роутер: в Новочеркасске мужчина ограбил друга
Пенсионера из Ростовской области подозревают в том, что он убил и сжег сожительницу
«Уснул за рулем»: в Ростове-на-Дону произошла массовая авария
«Крышевал» бизнесменов: в Ростовской области задержан замначальника отдела полиции
В Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария
Мобильное приложение поможет ростовчанам пополнять транспортные карты онлайн
В центре Ростова-на-Дону образовалась массовая пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей
Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области
Футболистам ФК «Ростов» сделали прививки против гриппа
В Ростовской области 29-летняя женщина вынесла из квартиры соседки все ценности
Баста поддержал футбольный клуб «СКА Ростов» перед матчем с «Аланией»
«Мега батманщицы»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала роскошную растяжку
Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку