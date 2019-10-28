2019-10-28T10:14:05+03:00
Общество

Безработный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на экс-супругу

Судебное заседание состоится в конце октября
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист намерен судиться с бывшей супругой. Фото: Instagaram Дмитрий ТарасовФутболист намерен судиться с бывшей супругой. Фото: Instagaram Дмитрий Тарасов
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Супруг известной ростовской модели Анастасии Костенко, от которого она ждет второго ребенка, подал в суд на свою первую жену Оксану. Женщина воспитывает их совместную 10-летнюю дочь Ангелину.

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Спасибо за очередной подарок на День Рождения ! С - стабильность. Нисколько не сомневалась . Снова суд.
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- Спасибо за очередной подарок на День Рождения! Нисколько не сомневалась.. Снова суд, - сообщила бывшая жена футболиста.

По ее словам, с девочкой ее отец практически не общается. Этой зимой он пытался оспорить решение суда об увеличении алиментов, но суд стал на сторону бывшей жены Оксаны.

Известно, что недавно женщина взыскала с бывшего мужа около 15 миллионов рублей.

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Подборка на тему: "С безудержной радостью навстречу знаниям и светлому будущему" или "Мы крайне бодры и чрезмерно веселы" . Я скрываю слезы радости от предстоящего захватывающего, (в том числе и нервную систему), учебного года под очками, а Лина пытается улыбнуться, как может . Мы отличная команда ! С праздником, товарищи! P.S. На четвертом фото не просто стильная женщина в дерзком леопарде, проходящая мимо и решившая попасть в кадр, а моя любимая мама и по совместительству Ангелинина бабушка .
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- По закону так как он сейчас не имеет работы и стабильной заработной платы, то он имеет право о изменении размера выплат алиментов не ниже прожиточного минимума, да печально, конечно, но вы сейчас вполне, возможно, будете получать как и все жители нашей страны,но вы же сами по себе обеспеченная женщина, ваша жизнь не изменится в худшую сторону, - поддерживали Оксану Тарасову пользователи.

Ближайшее судебное заседание по иску Дмитрия Тарасова назначено на 31 октября.

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К холодам готовы. А вы??? @kostenko.94 #семья
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ИСТОЧНИК KP.RU

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