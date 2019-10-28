Безработный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на экс-супругу
Супруг известной ростовской модели Анастасии Костенко, от которого она ждет второго ребенка, подал в суд на свою первую жену Оксану. Женщина воспитывает их совместную 10-летнюю дочь Ангелину.
- Спасибо за очередной подарок на День Рождения! Нисколько не сомневалась.. Снова суд, - сообщила бывшая жена футболиста.
По ее словам, с девочкой ее отец практически не общается. Этой зимой он пытался оспорить решение суда об увеличении алиментов, но суд стал на сторону бывшей жены Оксаны.
Известно, что недавно женщина взыскала с бывшего мужа около 15 миллионов рублей.
- По закону так как он сейчас не имеет работы и стабильной заработной платы, то он имеет право о изменении размера выплат алиментов не ниже прожиточного минимума, да печально, конечно, но вы сейчас вполне, возможно, будете получать как и все жители нашей страны,но вы же сами по себе обеспеченная женщина, ваша жизнь не изменится в худшую сторону, - поддерживали Оксану Тарасову пользователи.
Ближайшее судебное заседание по иску Дмитрия Тарасова назначено на 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU