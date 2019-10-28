Ростовчанин устроил зажигательные танцы посреди дороги в СЖМ

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-28T12:50:08+03:00

Молодой человек чудом не оказался под колесами автомобиля [видео]

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Житель донской столицы устроил танцы посреди проезжей части на проспекте Нагибина, неподалеку от крупного торгового центра "Горизонт". Инцидент произошел накануне. Видеокадры выложили в социальные сети очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/740515" frameborder="0"></iframe> Танцы посреди дороги в СЖМ.

Судя по кадрам, герой видеоролика совсем не обращал внимания на проезжающие мимо автомобили. Водители аккуратно объезжали мужчину, танцующего посреди дороги.

- Парень устроил танцы напротив «Горизонта», - сообщил один из очевидцев произошедшего.

Оказавшиеся неподалеку люди предположили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Такие выводы люди сделали из-за того, что мужчина с трудом стоял на ногах, а его телодвижения выглядели крайне странно: «Честно думала его собьют», «Сколько подобных я видела, живя в Ростове... Город танцоров».

ИСТОЧНИК KP.RU