Ростовчанин устроил зажигательные танцы посреди дороги в СЖМ
Житель донской столицы устроил танцы посреди проезжей части на проспекте Нагибина, неподалеку от крупного торгового центра "Горизонт". Инцидент произошел накануне. Видеокадры выложили в социальные сети очевидцы.
Танцы посреди дороги в СЖМ.
Судя по кадрам, герой видеоролика совсем не обращал внимания на проезжающие мимо автомобили. Водители аккуратно объезжали мужчину, танцующего посреди дороги.
- Парень устроил танцы напротив «Горизонта», - сообщил один из очевидцев произошедшего.
Оказавшиеся неподалеку люди предположили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Такие выводы люди сделали из-за того, что мужчина с трудом стоял на ногах, а его телодвижения выглядели крайне странно: «Честно думала его собьют», «Сколько подобных я видела, живя в Ростове... Город танцоров».
ИСТОЧНИК KP.RU