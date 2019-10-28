2019-10-28T16:25:21+03:00
Общество

«Стрелял на поражение»: в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого нападении на инкассатора

Мужчина причастен к аналогичному преступлению
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Фото: ГУ МВД по Ростовской областиПолицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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В донской столице полицейские задержали подозреваемого нападении на инкассатора, которое произошло в Советском районе Ростова начале октября. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», преступник выстрелил в инкассатора, пуля прилетела в левое предплечье.

Пострадавший пять раз выстрелил в грабителя. Похитить денежные средства злоумышленнику не удалось. Специалисты перевозили один миллион шестьсот тысяч рублей. Пострадавшего инкассатора отвезли в одну из городскую больницу № 20, где ему была оказана помощь и своевременное лечение.

Совместно с коллегами из УМВД России по городу Ростову-на-Дону при силовой поддержке бойцов СОБР областного Управления Росвардии установили и задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения,которым оказался 46-летний житель Краснодарского края.

- В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейские установили его причастность к аналогичному разбою, совершенному в сентябре 2018 года, а также нападению на пункт приема металла в августе 2019 года, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум частям статьи «Разбой». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Оперативники уголовного розыска проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям, совершенным на территории донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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