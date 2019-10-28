"Хочу эту тачку": Ростовчанин залез на крышу дорогого автомобиля в СЖМ и устроил истерику
В понедельник, 28 октября, драматичная история развернулась в Северном жилом массиве города. Мужчина залез на крышу «Лексуса» и начал кричать, что хочет присвоить дорогую иномарку.
Мужчина залез на крышу автомобиля.
Инцидент произошел в районе дома, расположенного на Космонавтов 12. Разгоряченный мужчина устроил целое шоу. Вокруг дебошира быстро собралась толпа людей.
Я хочу эту тачку! Дайте мне ключи, - кричал мужчина на крыше автомобиля. - Или я уеду на этой тачке или с ментами.
Перепуганные горожане вызвали на место произошедшего полицию стражи порядка приехали и попытались утихомирить мужчину, но тот всячески отбрыкивался от них, пытался напугать и бранил. В какой-то момент горожанину надоело топтаться на месте, и он решил действовать. Тут-то полицейские и задержали нарушителя общественного порядка.
По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно. Он не реагировал на просьбы, дергался и никого не слышал.
Стоит отметить, что накануне в Северном жилом массиве Ростова устроил танцы посреди проезжей части. Мужчина чудом не попал под колеса автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU