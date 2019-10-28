"Хочу эту тачку": Ростовчанин залез на крышу дорогого автомобиля в СЖМ и устроил истерику

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-28T17:31:35+03:00

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В понедельник, 28 октября, драматичная история развернулась в Северном жилом массиве города. Мужчина залез на крышу «Лексуса» и начал кричать, что хочет присвоить дорогую иномарку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/740597" frameborder="0"></iframe> Мужчина залез на крышу автомобиля.

Инцидент произошел в районе дома, расположенного на Космонавтов 12. Разгоряченный мужчина устроил целое шоу. Вокруг дебошира быстро собралась толпа людей.

Я хочу эту тачку! Дайте мне ключи, - кричал мужчина на крыше автомобиля. - Или я уеду на этой тачке или с ментами.

Перепуганные горожане вызвали на место произошедшего полицию стражи порядка приехали и попытались утихомирить мужчину, но тот всячески отбрыкивался от них, пытался напугать и бранил. В какой-то момент горожанину надоело топтаться на месте, и он решил действовать. Тут-то полицейские и задержали нарушителя общественного порядка.

По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно. Он не реагировал на просьбы, дергался и никого не слышал.

Стоит отметить, что накануне в Северном жилом массиве Ростова устроил танцы посреди проезжей части. Мужчина чудом не попал под колеса автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU