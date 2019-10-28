Пассажирку зажало в салоне иномарки после двойной аварии в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-28T18:09:58+03:00

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В донской столице в Левенцовке женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками. Авария произошла в понедельник, 28 октября, на улице Жданова.

По предварительным данным, в районе дома № 7 столкнулись «Киа» и «Фольксваген» около полудня. После удара обе иномарки вылетели с проезжей части и получили серьезные механические повреждения.

Из-за деформации «Фольксвагена» после ДТП пассажирка авто оказалась зажата в салоне и не смогла самостоятельно выбраться. Ей пришлось вызвать спасателей.

- В результате ДТП пострадавшую пассажирку иномарки доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU