Пассажирку зажало в салоне иномарки после двойной аварии в Ростове-на-Дону
В донской столице в Левенцовке женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками. Авария произошла в понедельник, 28 октября, на улице Жданова.
По предварительным данным, в районе дома № 7 столкнулись «Киа» и «Фольксваген» около полудня. После удара обе иномарки вылетели с проезжей части и получили серьезные механические повреждения.
Из-за деформации «Фольксвагена» после ДТП пассажирка авто оказалась зажата в салоне и не смогла самостоятельно выбраться. Ей пришлось вызвать спасателей.
- В результате ДТП пострадавшую пассажирку иномарки доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU